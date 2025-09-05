L’AC Milan prête à nouveau Ismaël Bennacer

Prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Ismaël Bennacer se voyait bien rester sur la Canebière. Malheureusement pour lui, l’OM ne l’a pas conservé malgré une option d’achat largement abordable (15 M€). Après avoir participé à 12 rencontres de Ligue 1, le Fennec restait quand même dans le viseur des Phocéens qui envisageaient de négocier un nouveau prêt avec les Rossoneri. Une option finalement écartée.

Depuis, la Fiorentina s’était penchée sur ce dossier. En vain. La mise à l’écart d’Adrien Rabiot allait-elle relancer la possibilité de revoir Bennacer à Marseille ? Le 1er septembre est passé et l’Algérien n’est jamais revenu. Bien avant ça, le joueur a alors tenté de trouver une porte de sortie en Arabie saoudite. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, Al-Ittihad était une piste, mais ça a fini par coincer.

Bennacer en Croatie

Les mercatos des cinq grands championnats d’Europe étant fermés, Ismaël Bennacer a donc fini par se diriger vers des championnats plus exotiques pour tenter de se relancer. L’AC Milan dispose d’un milieu de terrain extrêmement fourni (Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek entre autres) et Bennacer n’avait donc plus d’avenir à San Siro. Rentré à l’AC Milan, le milieu de terrain international algérien de 27 ans a trouvé un nouveau point de chute.

Il rebondit en Croatie, au GNK Dinamo. «C’est avec grand plaisir que nous annonçons que le joueur international algérien et milieu de terrain de l’AC Milan Ismael Bennacer va rejoindre le GNK Dinamo ! Le Dinamo et l’AC Milan ont conclu un accord pour un prêt d’un an avec option d’achat. Bennacer arrive à Zagreb, où il passera des examens médicaux avant de signer officiellement son contrat», indique le club croate.