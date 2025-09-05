Menu Rechercher
Commenter 35
Officiel 1. HNL (Croatie)

L’AC Milan prête à nouveau Ismaël Bennacer

Un temps annoncé de retour à l’OM, le milieu algérien a finalement rebondi en Croatie. Au GNK Dinamo.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Ismaël Bennacer @Maxppp

Prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Ismaël Bennacer se voyait bien rester sur la Canebière. Malheureusement pour lui, l’OM ne l’a pas conservé malgré une option d’achat largement abordable (15 M€). Après avoir participé à 12 rencontres de Ligue 1, le Fennec restait quand même dans le viseur des Phocéens qui envisageaient de négocier un nouveau prêt avec les Rossoneri. Une option finalement écartée.

La suite après cette publicité

Depuis, la Fiorentina s’était penchée sur ce dossier. En vain. La mise à l’écart d’Adrien Rabiot allait-elle relancer la possibilité de revoir Bennacer à Marseille ? Le 1er septembre est passé et l’Algérien n’est jamais revenu. Bien avant ça, le joueur a alors tenté de trouver une porte de sortie en Arabie saoudite. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, Al-Ittihad était une piste, mais ça a fini par coincer.

La suite après cette publicité

Bennacer en Croatie

Les mercatos des cinq grands championnats d’Europe étant fermés, Ismaël Bennacer a donc fini par se diriger vers des championnats plus exotiques pour tenter de se relancer. L’AC Milan dispose d’un milieu de terrain extrêmement fourni (Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek entre autres) et Bennacer n’avait donc plus d’avenir à San Siro. Rentré à l’AC Milan, le milieu de terrain international algérien de 27 ans a trouvé un nouveau point de chute.

GNK Dinamo
S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!

Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede prije službenog potpisa ugovora. ✍️

Ismael Bennacer je etablirani veznjak s bogatim iskustvom igranja u jednoj od najjačih liga svijeta. U dresu Milana upisao je 137 nastupa u Serie A i europskim natjecanjima, a na Afrika Cup of Nations 2019. godine bio je proglašen najboljim igračem nakon čega iz Empolija prelazi u Milan. S AC Milanom osvojio je talijansko prvenstvo u sezoni 2021./2022. i igrao polufinale Lige prvaka nakon što su zahvaljujući njegovom pogotku Rossoneri izbacili Napoli u četvrtinifinalu. 🦁

Na posudbi u Marseilleu odigrao je pola sezone gdje je bio jedan od najboljih igrača francuskog prvenstva.

Njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za naš klub i značajan korak u jačanju momčadi za nadolazeće izazove.

Dobro nam došao Ismael! 💙

📸 IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL
Voir sur X

Il rebondit en Croatie, au GNK Dinamo. «C’est avec grand plaisir que nous annonçons que le joueur international algérien et milieu de terrain de l’AC Milan Ismael Bennacer va rejoindre le GNK Dinamo ! Le Dinamo et l’AC Milan ont conclu un accord pour un prêt d’un an avec option d’achat. Bennacer arrive à Zagreb, où il passera des examens médicaux avant de signer officiellement son contrat», indique le club croate.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

1. HNL (Croatie)
Dinamo Zagreb
Milan
Ismaël Bennacer

En savoir plus sur

1. HNL (Croatie) 1. HNL (Croatie)
Dinamo Zagreb Logo GNK Dynamo Zagreb
Milan Logo AC Milan
Ismaël Bennacer Ismaël Bennacer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier