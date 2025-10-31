L’AC Milan négocie pour que Rabiot ne soit pas appelé avec les Bleus !

Lors de la dernière trêve internationale, Adrien Rabiot a terminé le rassemblement blessé. Le Français, qui avait reçu un coup selon Didier Deschamps, a été victime d’une lésion au muscle soléaire (mollet) selon l’AC Milan. Son club était d’ailleurs très mécontent comme l’a annoncé la presse italienne, qui évoquait une absence d’un mois de la part du Duc. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport donne des nouvelles de l’ancien joueur du PSG et de l’OM.

Ainsi, le média au papier rose révèle que le Français est en avance dans son processus de récupération et de rééducation et que si cela ne tenait qu’à lui, il aurait déjà fait son retour dans le groupe et jouerait dimanche face à l’AS Roma. Mais il doit s’incliner, car son club refuse de prendre le moindre risque et veut respecter les délais de guérison. Un retour dans le groupe pour défier Parme, le 8 novembre, n’est pas totalement exclu. Enfin, l’autre grosse information, c’est que les Rossoneri négocient actuellement avec la fédération française afin que Rabiot ne soit pas convoqué pour le prochain rassemblement tricolore. Déjà obligé de batailler avec le PSG, Didier Deschamps se pliera-t-il aux demandes milanaises alors que la France doit valider son billet pour le Mondial 2026 ?