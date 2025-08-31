Accord tout proche entre l’OM et l’AC Milan pour Adrien Rabiot

Cette dernière nuit s’annonce particulièrement agitée pour tous les directeurs sportifs d’Europe. Et Medhi Benatia ne va pas y échapper. Le dirigeant marseillais a encore du grain à moudre d’ici demain soir 20h00 avec plusieurs dossiers brûlants à boucler. Dans le sens des arrivées, Arthur Vermeeren a été officialisé ce dimanche, tandis qu’Emerson est attendu dans la soirée, et qu’un accord a été trouvé avec Luthsarel Geertruida. Edon Zhegrova, lui, ne viendra pas et s’apprête désormais à mettre les voiles pour Turin.

Côté départs, Pol Lirola, Derek Cornelius ou encore Neal Maupay disposent toujours d’un bon de sortie, et il faudra suivre avec attention les prochaines heures d’Adrien Rabiot. L’international français arrivera d’ici demain à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France, et Didier Deschamps confiait jeudi en conférence de presse son souhait de voir la situation de son joueur bouclée d’ici là. Sa demande pourrait être satisfaite.

Rabiot est proche de Milan

Si Roberto De Zerbi avait tendu la main à Rabiot après l’épisode de sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’idée d’un retour en Italie a pris de l’ampleur ces derniers jours. L’AC Milan s’est positionné comme un candidat crédible, Max Allegri ayant souvent répété son amour pour le Français depuis leur collaboration à la Juventus Turin. «Adrien est un garçon pour qui j’ai de l’affection, mais c’est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que je suis lié d’affection à lui, parce qu’on a travaillé ensemble ensuite », confiait le technicien ces derniers jours.

Un joueur de Marseille, mais jusqu’à quand ? La direction lombarde a formulé une offre à son homologue ce dimanche soir (Fabrizio Romano parlait d’une proposition inférieure à 10 millions d’euros), et selon nos informations, les deux clubs sont désormais proches de trouver un accord. Pour rappel, l’OM espérait environ 15 millions d’euros pour son milieu de terrain. Une issue est attendue rapidement, et elle se précise.