OM : la rage de Geronimo Rulli après la défaite au Groupama Stadium

Longtemps décisif sur la pelouse du Groupama Stadium, Geronimo Rulli a finalement dû s’incliner dans les derniers instants sur un but contre son camp de Leonardo Balerdi. Après la défaite des siens face à l’OL (0-1), le portier argentin n’a d’ailleurs pas caché son immense frustration.

«Quand on joue à 10 contre 11, on joue plus bas. On voulait faire un autre match mais ça n’a pas été possible ce soir. On pouvait faire mieux, on a travaillé cette semaine mais sur le terrain on doit être plus rapide pour comprendre le match. Sur le terrain, ça ne dépend que de nous, on peut faire tout pendant la semaine mais c’est sur le terrain que ça compte», a ainsi lancé le gardien de 33 ans au micro de L1+.