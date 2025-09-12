Menu Rechercher
Juventus : Edon Zhegrova justifie son choix

Par Allan Brevi
1 min.
Edon Zhegrova avec Lille @Maxppp

Arraché à l’OM dans les toutes dernières heures du mercato, Edon Zhegrova a officiellement été présenté ce jeudi à la Juventus, aux côtés de Loïs Openda. Convoité avec insistance par Marseille, l’international kosovar a finalement pris la direction de Turin, séduit par le projet des Bianconeri et le discours de Damien Comolli. « Je suis très heureux et fier d’être à la Juve. Les retours de ces premiers jours sont positifs. Est-ce David qui m’a convaincu ? Le club et le projet. Et puis, bien sûr, je connais aussi David. Je sais que l’équipe a beaucoup de qualité et c’est pourquoi je l’ai choisie », a expliqué l’ancien Lillois.

Zhegrova, qui a admis avoir traversé « des moments difficiles » physiquement, assure qu’il sera opérationnel très vite grâce au travail du staff turinois. Déterminé à imposer son style, il a insisté sur son état d’esprit de compétiteur : « je pense que cette équipe veut gagner chaque match. Nous n’en sommes qu’au début, alors nous allons prendre les choses match par match. Quand j’ai joué contre la Juve avec Lille, nous avions très bien joué, mais cette époque est révolue. Le travail est différent, et je suis heureux d’y participer. » Un discours clair : celui d’un joueur ambitieux, qui compte marquer de son empreinte ce nouveau défi en Serie A. Réponse dans les prochaines semaines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
