OM : Emerson Palmieri est arrivé à Marseille

En guise de consolation après la défaite chez l’Olympique Lyonnais, lors de l’Olympico (1-0), l’Olympique de Marseille voit l’arrivée d’une nouvelle recrue. En effet, Emerson Palmieri (31 ans) vient d’arriver à Marseille ce dimanche. Le latéral gauche italien, champion d’Europe avec la Squadra Azzurra en 2021, a été accueilli par plusieurs supporters à son arrivée à l’aéroport.

Sous contrat avec West Ham, où il évoluait depuis 2022, l’international italien va désormais passer sa visite médicale, avant de parapher son nouveau contrat. Le latéral gauche va coûter 700 000€ aux Marseillais seulement, avec 300 000€ supplémentaires sous forme de bonus, comme nous l’avions annoncé. Une opération peu onéreuse pour un joueur connaissant même la Ligue 1, puisqu’il avait justement évolué à l’OL lors de l’exercice 2021/2022.