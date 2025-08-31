Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

OM : Emerson Palmieri est arrivé à Marseille

Par Samuel Zemour
1 min.
Emerson Palmieri West Ham @Maxppp

En guise de consolation après la défaite chez l’Olympique Lyonnais, lors de l’Olympico (1-0), l’Olympique de Marseille voit l’arrivée d’une nouvelle recrue. En effet, Emerson Palmieri (31 ans) vient d’arriver à Marseille ce dimanche. Le latéral gauche italien, champion d’Europe avec la Squadra Azzurra en 2021, a été accueilli par plusieurs supporters à son arrivée à l’aéroport.

La suite après cette publicité
titi ( c’est toi le boss)
Voilà @emersonpalmieri viens d’arriver à Marignane 💪💙😎
#TeamOM
Voir sur X

Sous contrat avec West Ham, où il évoluait depuis 2022, l’international italien va désormais passer sa visite médicale, avant de parapher son nouveau contrat. Le latéral gauche va coûter 700 000€ aux Marseillais seulement, avec 300 000€ supplémentaires sous forme de bonus, comme nous l’avions annoncé. Une opération peu onéreuse pour un joueur connaissant même la Ligue 1, puisqu’il avait justement évolué à l’OL lors de l’exercice 2021/2022.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Emerson

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Emerson Emerson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier