Timothy Weah sorti sur blessure avec les États-Unis

Titulaire lors du match amical entre les États-Unis et la Corée du Sud, disputé dans la nuit de samedi à dimanche, Timothy Weah a dû céder sa place peu après l’heure de jeu en raison d’un problème musculaire. Le joueur, récemment transféré à l’Olympique de Marseille, a quitté le terrain visiblement gêné, mais aucune information précise n’a encore été communiquée par le staff médical américain quant à la gravité de sa blessure.

La rencontre, qui se déroulait dans le New Jersey, s’est soldée par une victoire 2-0 de la Corée du Sud. Un coup dur pour les États-Unis, mais aussi pour l’OM, qui espère en savoir rapidement plus sur l’état de forme de sa recrue. Des examens médicaux à venir devraient permettre de préciser la nature exacte de la blessure de l’ancien de la Juventus. Bien qu’il soit convoqué pour le prochain match amical des Américains contre le Japon, le 9 septembre à Columbus, sa participation semble compromise.