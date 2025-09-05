OM : les mots forts d’Emerson Palmieri sur l’Orange Vélodrome

Présent sur Twitch, pour répondre aux questions des supporters, Emerson Palmieri, recruté cet été par l’Olympique de Marseille, a livré ses premières impressions. «L’OM est un très grand club. en France, en Europe et dans le monde. Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l’OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi», a tout d’abord reconnu l’Italien de 31 ans.

La suite après cette publicité

Relancé sur le contexte marseillais, il a d’ailleurs mis l’accent sur l’ambiance du Vélodrome. «J’ai joué dans beaucoup de stade. Je peux vous dire que je n’avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le match comme au stade Vélodrome. La pression du Vélodrome est énorme. Je suis heureux d’être du bon côté et de pouvoir défendre ce maillot et ces supporters qui sont incroyables».