Les mois compliqués d’Arthur Vermeeren, l’une des recrues surprises de l’OM

Arthur Vermeeren a été l’une des recrues surprises de la fin du mercato de l’Olympique de Marseille. Désireux d’étoffer son entrejeu, notamment après le choix d’écarter Adrien Rabiot, le club phocéen a donc déboursé 1,5 M€ pour se faire prêter le milieu de terrain défensif belge de 20 ans. Un prêt assorti d’une option d’achat de 20 M€. Sur le papier, l’OM tente un pari puisqu’il a choisi de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs (vendu à l’AC Milan) pour le remplacer par un élément qui a vécu des mois pas très simples.

Des transferts successifs

Pour rappel, l’international belge (6 sélections) avait été acheté par l’Atlético de Madrid en janvier 2024. Les Colchoneros avaient dépensé à l’époque 20 M€ pour l’arracher au Royal Antwerp. En Espagne, Vermeeren a passé six mois sans jouer. Il n’est apparu qu’à une reprise sur une feuille de match en Liga. C’était le 19 août 2024 contre Villarreal, mais il n’est pas entré en jeu. Dans la foulée, il a été prêté pour la saison 2024/2025 au RB Leipzig entraîné alors par Marco Rose. Ce dernier accordait sa confiance au joueur et Leipzig décida de lever l’option d’achat de 22 M€ six mois plus tard seulement, en janvier 2025. «Arthur pourrait peut-être rester longtemps avec nous à Leipzig et constituer un pilier à long terme pour Leipzig», déclarait alors Rose.

Mais en Allemagne, le Belge a rendu une copie mitigée. Avec 39 matches au compteur, toutes compétitions confondues (2 passes décisives), il était loin d’être un titulaire indiscutable (18 titularisations en 32 matches en Bundesliga, 4 en 8 matches de C1). Kicker lui a d’ailleurs accordé une note moyenne de 3,85 pour l’ensemble de son année. Une note moyenne quand on sait que chez nos voisins allemands, 1 est la meilleure note et 6 la moins bonne. Au terme de sa première saison au RBL, Vermeeren n’était pas en position de force, d’autant qu’il avait perdu le soutien de Marco Rose en cours de saison, son coach ayant été limogé en mars 2025. C’est donc avec un avenir en suspens que le Belge a abordé ce mercato estival 2025. Et très vite, sa situation est devenue précaire. Le nouveau coach du RBL, Ole Werner, ne le plaçait plus dans ses priorités et son club a dû faire un choix sportif.

«Arthur a besoin de s’entraîner en match»

Privé de coupe d’Europe, Leipzig a donc fait le choix de dégraisser et Vermeeren faisait partie des éléments ciblés. « L’effectif de Leipzig compte actuellement 34 joueurs. C’est beaucoup trop. Leipzig est privé de compétition européenne après les résultats décevants de la saison dernière et n’a pratiquement pas besoin de rotation. Il y a un énorme surplus, notamment au milieu de terrain, avec pas moins de six joueurs pour les deux postes de Vermeeren. Comme Haidara et Kampl, également absents de l’effectif, il est donc éligible à un transfert », déclarait la journaliste de Bild, Yvonne Gabriel dans les colonnes du Het Belang van Limburg. Privé du match inaugural de Bundesliga face au Bayern Munich, Vermeeren a donc fini par filer en prêt du côté de l’OM.

Une opération que Leipzig espère gagnante. «Arthur est un jeune joueur très talentueux qui, à son âge, a besoin de s’entraîner en match. C’est pourquoi, en collaboration avec l’Olympique de Marseille, nous avons trouvé une solution qui permettra à Arthur de poursuivre son développement au plus haut niveau et de participer aux compétitions européennes la saison prochaine», a déclaré le directeur sportif du club allemand Marcel Schäfer. Sous contrat avec le RBL jusqu’en 2029, Arthur Vermeeren se relancera-t-il sur la Canebière ? Avec l’OM, il aura l’avantage de poursuivre son expérience en Ligue des Champions et le calendrier chargé du club olympien lui permettra d’avoir des minutes. Reste à savoir si ce joueur en quête de temps de jeu aura les épaules pour supporter un contexte marseillais déjà bien tendu.