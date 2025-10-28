Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

OM : Aubameyang vole au secours de Pavard

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Benjamin Pavard avec l'OM @Maxppp

Benjamin Pavard a vécu une sale semaine, enchaînant les erreurs contre le Sporting CP en Ligue des Champions puis contre Lens en L1. Des erreurs qui ont conduit à deux défaites consécutives pour l’Olympique de Marseille, et qui l’ont poussé à publier un message sur les réseaux sociaux. En conférence de presse de veille de match face à Angers, l’attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang a commenté la réaction de son coéquipier, tout en lui apportant son soutien.

La suite après cette publicité

« C’est sa manière de faire. C’est quelqu’un de très entier, donc ça ne m’étonne pas. Nous on est avec lui. Moi j’aime bien charrier un peu les gens mais c’est de bonne guerre et pour leur donner le sourire. Ca fait partie du football. Tu peux avoir de phases où ça va moins bien. Mais j’ai confiance en lui, il se donne à fond. Personne ne va le lâcher, pas moi en tout cas », a glissé Aubameyang avec le sourire, sûr de retrouver un Pavard de nouveau solide au cours des prochains matches.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Benjamin Pavard
Pierre-Emerick Aubameyang

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier