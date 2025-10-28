OM : Aubameyang vole au secours de Pavard

Benjamin Pavard a vécu une sale semaine, enchaînant les erreurs contre le Sporting CP en Ligue des Champions puis contre Lens en L1. Des erreurs qui ont conduit à deux défaites consécutives pour l’Olympique de Marseille, et qui l’ont poussé à publier un message sur les réseaux sociaux. En conférence de presse de veille de match face à Angers, l’attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang a commenté la réaction de son coéquipier, tout en lui apportant son soutien.

La suite après cette publicité

« C’est sa manière de faire. C’est quelqu’un de très entier, donc ça ne m’étonne pas. Nous on est avec lui. Moi j’aime bien charrier un peu les gens mais c’est de bonne guerre et pour leur donner le sourire. Ca fait partie du football. Tu peux avoir de phases où ça va moins bien. Mais j’ai confiance en lui, il se donne à fond. Personne ne va le lâcher, pas moi en tout cas », a glissé Aubameyang avec le sourire, sûr de retrouver un Pavard de nouveau solide au cours des prochains matches.