Le mythique Maracaná est en vente

Le gouvernement de l’État de Rio de Janeiro a provoqué une vive polémique en annonçant son intention de vendre le mythique stade Maracaná, emblème du football brésilien où évoluent Flamengo et Fluminense. Selon Marca, la Commission de Constitution et Justice de l’Assemblée législative locale (ALERJ) a récemment modifié le projet de loi initial, ajoutant le Maracaná parmi les 30 propriétés nouvelles à céder, ce qui a déclenché l’indignation de l’opinion publique. Rodrigo Amorim, président de la Commission, a justifié cette démarche en expliquant la nécessité de réduire les coûts. « Le gouvernement investit une fortune dans le maintien du Maracaná, environ 160 000 euros par match », a-t-il précisé. Il estime que la vente du stade et du complexe adjacent Aldeia Maracaná pourrait rapporter plus de 320 millions d’euros, tout en précisant que l’objectif principal est de réactiver ces espaces et d’éviter leur abandon. La décision finale sera soumise au vote du plein de la Commission dans les semaines à venir, alors que l’État de Rio doit rembourser 1,89 milliard d’euros au gouvernement central d’ici 2026.

Maracaná, inauguré en 1950 et célèbre pour le « Maracanazo », la défaite historique du Brésil contre l’Uruguay en finale de la Coupe du monde (2-1), a vu sa capacité évoluer au fil des rénovations successives, passant de près de 200 000 spectateurs à 78 838 aujourd’hui. L’idée de vendre le stade n’est pas nouvelle. En 2011, le milliardaire Eike Batista avait déjà tenté de l’acquérir avant la finale du Mondial 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. Rodrigo Amorim a souligné que la vente ne viserait pas uniquement à générer des revenus mais aussi à confier le stade à un usage plus productif. « L’objectif principal, plus que de générer des revenus, est d’éviter les coûts liés à l’abandon de ces espaces et de les réactiver avec un usage plus productif ».