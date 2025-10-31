Copa Libertadores : Flamengo et Palmeiras s’affronteront dans une finale 100% brésilienne

Pour la 7e année consécutive, la finale de la Copa Libertadores, qui se jouera le 29 novembre à Lima, opposera deux clubs brésiliens : Flamengo et Palmeiras. Les joueurs de Palmeiras ont réalisé une incroyable remontada face à LDU Quito cette nuit, s’imposant 4-0 à domicile après une défaite 3-0 à l’aller, pour décrocher leur place en finale aux dépens du club équatorien.

Flamengo et Palmeiras, qui comptent chacun 3 succès dans la compétition, tenteront de devenir le club brésilien le plus titré de l’histoire de la Copa Libertadores. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées en finale en 2021, remportée par Palmeiras (2-1). Dirigés par le Portugais Abel Ferreira, les joueurs de Palmeiras arrivent en pleine confiance, mais Flamengo, victorieux en championnat en octobre et qualifié difficilement face au Racing, reste un adversaire redoutable.