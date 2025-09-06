Auxerre trolle Lens après le prêt de Sékou Mara

C’est officiel. Ce vendredi soir, Strasbourg a prêté Sékou Mara, sans option d’achat, à Auxerre. Dans la soirée, l’AJA a officialisé le deal, avec une petite vidéo. L’occasion pour le club bourguignon de tacler les Sang et Or. Prêt garanti sans négos au McDo, pouvait-on ainsi lire. Une pique faisant référence aux attaques de Jean-Louis Leca, furieux après l’échec des négociations pour Lassine Sinayoko.

«J’ai eu un rendez-vous au McDonald’s à Auxerre avec le joueur. Le joueur était ok. Le dimanche, il était sur Paris avec son agent pour venir chez nous. Quand ils ont fait ce coup bas, ils se sont pressés de nous envoyer un mail à 15h en disant ''on interdit le joueur de voyager’'. Ils ont menacé le joueur en lui disant que s’il voyageait, il y aurait des choses intentées contre lui. Le petit voulait venir, il ne savait plus où se mettre. Il a été pris en otage», avait notamment détaillé le directeur sportif du RCL, mardi soir sur RMC.