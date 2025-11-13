Les nommés pour le Prix Puskás de la FIFA 2025 !

Qui pour succéder à Alejandro Garnacho, lauréat du Prix Puskás de la FIFA 2024 ? Ce jeudi, l’instance du football mondial a dévoilé les 11 candidats à ce trophée honorifique récompensant le plus beau but de la saison. Parmi les potentiels vainqueurs, on retrouve notamment Lamine Yamal mais également Declan Rice, pour son splendide coup-franc inscrit face au Real Madrid lors de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Les nommés pour le Prix Puskás de la FIFA 2024

Alelrandro Sousa (Vitória vs Cruzeiro), Alberto Deiola (Cagliari vs Venezia), Pedro De La Vega (Cruz Azul vs Seattle Sounders), Gonzalo Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia), Mohamed Nasser (Al Ahly vs Pharco), Javier Orrantía (Querétaro vs Atlas), Thapelo Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund), Declan Rice (Arsenal vs Real Madrid), Rachmat Irianto Ridho (Persija Jakarta vs Arema), Miguel Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor) et Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelone).