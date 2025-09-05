Droits TV, OM : Frank McCourt découpe Vincent Labrune en petits morceaux

L’épineux dossier de la gestion des droits TV, fondamentaux pour la survie de plusieurs clubs français, n’est pas terminé. Après le fiasco de l’an dernier et de la fameuse réunion houleuse entre présidents de Ligue 1 et Vincent Labrune, la LFP a réagi en décidant de lancer sa propre chaine TV, Ligue 1+. Un pari risqué puisqu’il faudra attendre au moins deux ans avant de pouvoir récolter les fruits financiers de cet investissement. La gronde des clubs n’est donc pas terminée. Des frondeurs s’étaient déjà manifestés. Il y avait Joseph Oughourlian, le patron du RC Lens et John Textor. Depuis, l’Américain a été dégagé de l’Olympique Lyonnais après avoir failli précipiter les Gones dans le ravin.

Aujourd’hui, Oughourlian peut compter sur un nouvel allié de poids : Frank McCourt. Depuis longtemps il a été reproché à l’OM de ne pas prendre la parole et de laisser le tandem Vincent Labrune-Nasser Al-Khelaïfi décider de presque tout. Cette fois, c’est donc un autre Américain, bien plus solide que Textor, qui a pris la parole aux côtés d’Oughourlian pour dénoncer les méthodes de la Ligue. «Cela fait neuf saisons que je suis engagé dans le club. Depuis mon arrivée, j’ai entendu une multitude de promesses non tenues. (…) La Ligue est par ailleurs gérée de manière totalement irrationnelle sur le plan financier. Alors que le football français a tant d’atouts et tellement à offrir, sa gouvernance est opaque et inefficace et son management absent. Ça suffit», a-t-il confié dans un entretien accordé au Figaro.

Labrune en prend pour son grade

Et si le Bostonien sort enfin du silence, c’est surtout pour dénoncer le maintien de Vincent Labrune à la tête de la LFP. Critiqué de toutes parts, mais fort de son alliance avec Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien président de l’OM a su manœuvrer pour rester en place. Mais pour McCourt, si tous les clubs de l’élite se trouvent dans cette situation précaire, c’est en grande partie de la faute de Labrune. L’Américain a bien pris le soin de ne pas le citer directement, mais son message ne laisse aucune place au doute. Après avoir cité Nicolas De Tavernost comme exemple de réussite managériale (l’ancien patron de M6 a lancé Ligue 1+ avec un nombre d’abonnés très satisfaisant), le boss de l’OM a clairement dénoncé les méthodes de Labrune.

« Nous avons besoin d’une Ligue forte et saine. Aujourd’hui, tout est géré dans l’urgence et fait à la dernière minute. Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? (…) Lorsque la direction actuelle a pris ses fonctions, elle nous avait promis de hisser le football français au deuxième rang européen, devant l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. La réalité est tout autre : la Ligue 1 est plus en retard que jamais, et l’écart avec les grandes ligues continue de se creuser. (…) On nous avait garanti certains niveaux de droits TV. Sur cette base, les clubs ont construit leurs budgets et pris des engagements parfois pluriannuels. Mais ces projections n’ont pas été respectées, et les clubs en subissent aujourd’hui directement les conséquences. » Le message est passé.