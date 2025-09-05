Qualifs CdM 2026 : l’Afrique du Sud se détache, mauvaise opération pour la Tanzanie et le Mozambique

Plus que 4 journées avant la fin des éliminatoires pour le Mondial 2026 dans la zone Afrique. C’est dire si ce rassemblement de septembre est important, avec deux journées à disputer. Cela a commencé hier soir avec une première salve de rencontres. Cela continue aujourd’hui, avec une série de rencontres débutées à 18 heures.

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso a ainsi mis la pression à l’Egypte (qui jouera ce soir face à l’Ethiopie) en disposant facilement de Djibouti sur le score de 6-0. Djibouti a joué en infériorité numérique durant l’essentiel du match après un carton rouge reçu dès la 10e minute de jeu. Le Bénin se maintient en vie dans le groupe B grâce à sa victoire arrachée face au Zimbabwe, avec un but de Steve Mounié, pendant que le leader de ce même groupe a facilement disposé du Lesotho (victoire 3-0 de l’Afrique du Sud). Dans le groupe G, celui de l’Algérie, le Mozambique a perdu gros en s’inclinant sèchement en Ouganda. Dans le groupe E, le Congo a inscrit son premier point dans ses éliminatoires, face à la Tanzanie, pourtant deuxième derrière le Maroc. On rappelle que chaque premier de poule sera directement qualifié pour la Coupe du Monde 2026 et que les quatre meilleurs deuxièmes se défieront en barrages pour que le vainqueur puisse disputer des barrages intercontinentaux.

Les résultats des matches de 18h :

Groupe A :

-Djibouti 0-6 Burkina Faso : Irié (16e), Tiendrébéogo (25e), Tapsoba (36e, 43e), Ouattara (59e, 86e)

Groupe C :

-Benin 1-0 Zimbabwe : Mounié (77e)

-Lesotho 0-3 Afrique du Sud : Nkota (15e), Foster (63e), Appollis (67e)

La suite après cette publicité

Groupe E :

Congo 1-1 Tanzanie : Moussavou (68e)/Mwalimu (84e)

Groupe G :

Ouganda 4-0 Mozambique : Okello (48e), Mato (70e, 84e), Capradossi (90e)