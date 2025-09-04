Qualifications Coupe du Monde 2026 : l’Algérie et la Tunisie se rapprochent du but, le Cameroun ne tremble pas

La campagne de qualifications à la Coupe du Monde démarre demain pour l’équipe de France mais en Afrique, elle touche bientôt à sa fin. Première de son groupe et absente des deux dernières éditions, l’Algérie est bien partie pour retrouver le parfum d’un Mondial. Elle avait l’occasion ce soir de creuser un peu plus l’écart avec la réception du Botswana, 3e de ce groupe G, six points derrière. Petkovic envoyait un 4-3-3 dans la torpeur de Tizi Ouzou avec les titularisations d’Atal, Mandi, Bensebaini ou encore Boudaoui et Aouar au milieu, en plus de Mahrez et Gouiri en soutien d’Amoura.

Comme attendu, les locaux prenaient rapidement le contrôle des débats et occupaient la moitié de terrain adverse. Le Botswana avait le plus grand mal à exister durant cette première demi-heure où Amoura se créait la plus belle occasion. À la suite d’un coup-franc de Marhez, la belle reprise de l’attaquant de Wolfsburg se heurtait au portier adverse (23e). Les Fennecs devaient faire plus, faire mieux et se montrer plus justes techniquement pour concrétiser cette domination. La délivrance est finalement venue de ce centre de Bensebaïni, repris victorieusement par la tête d’Amoura (1-0, 33e).

La qualification se rapproche

L’Algérie avait fait le plus dur, et c’est une fois mené que le Botswana se mettait enfin à jouer. Il n’eut pas fallu attendre bien longtemps pour voir les hommes de Ramoreboli égaliser. La faute à une défense trop lâche sur ce coup-franc où Kopelang avait tout le temps d’ajuster Guendouz (1-1, 43e). Cette fin de première période a bien failli coûter très cher aux Fennecs car dans la foulée, Cooper trouvait le poteau sur ce tir de 30 mètres (45e+8). Un avertissement sans frais pour des Algériens bien plus vigoureux au retour des vestiaires et plus entreprenants. Les consignes de Petkovic sont sans doute passées par là.

Il y avait d’abord cette boulette de Kopelang, coupable d’une tête sur sa propre barre transversale (47e) puis une succession de moments chauds dans la zone de vérité des Zèbres (52e, 56e, 61e). Amoura échouait sur le gardien (62e) puis Atal manquait le cadre (65e). Le salut algérien est finalement venu du banc de touche. 4 minutes après son entrée en jeu à la place de Gouiri, très discret ce soir, Bounedjah redonnait un avantage aux siens, définitif cette fois sur ce service parfait d’Amoura (2-1, 71e). L’entrant fut même proche d’un doublé (83e). Malgré une petite frayeur avec ce raid côté droit de Maponda (85e), l’Algérie a fini par se mettre à l’abris par un doublé de Bounedjah (3-1, 90e+5). Cette victoire lui permet de prendre 6 points d’avance sur son dauphin, le Mozambique à trois journées de la fin.

La Tunisie n’a plus qu’à terminer le travail

Dans les autres matchs du soir, le Cameroun a répondu au Cap-Vert, victorieux plus tôt dans la journée de l’Ile Maurice. Les Lions Indomptables n’ont pas fait de détails en écrasant Eswatini 3-0 et reviennent sur les talons des insulaires, un petit point derrière, dans ce groupe D. Avec 15 unités, et même s’ils ne terminent pas en tête de leur groupe, ils sont bien partis pour intégrer les meilleurs 2es, qui auront droit à un barrage pour voir l’Amérique l’été prochain. Dans le groupe H, la Tunisie a elle aussi cogné le Libéria 3-0 et prend 7 points d’avance sur la Namibie. La qualification est toute proche. Enfin, le Mali, vainqueur des Comores 3-0 réalise se relance dans la course au Mondial en revenant à 4 longueurs du leader ghanéen, et surtout un petit point derrière Madagascar le dauphin.

Les résultats des matchs de 21h :

Groupe D :

Cameroun 3 - 0 Eswatini : Gamedze (6e), N’Koudou (25e), Avom (28e)

Groupe G :

Algérie 3 - 1 Botswana : Amoura (33e), Bounedjah (71e, 90e+5) ; Kopelang (43e)

Groupe H :

Tunisie 3 - 0 Libéria : Mastouri (5e), Sassi (66e), Saad (90e+2)

Groupe I :

Mali 3 - 0 Comores : Nene (28e), Doumbia (70e), Coulibaly (76e)