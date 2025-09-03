Coupe du monde 2026 : qui seront les premiers qualifiés en Afrique ?

La route pour la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique est encore longue puisque la compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026. Pour le moment, on connaît 13 des 48 qualifiés. Outre les trois pays hôtes, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie, l’Australie, l’Équateur et le Brésil ont déjà composté leur billet. En Afrique, pour le moment personne n’est qualifié, mais cela devrait changer dès les prochains jours. On rappelle que seul le premier de chaque poule sera qualifié tandis que les quatre meilleurs deuxièmes se défieront en barrages pour que le vainqueur puisse disputer des barrages intercontinentaux.

Groupe A

Absente à la Coupe du monde 2022, l’Égypte veut retrouver la compétition et dispose de cinq points d’avance sur son principal rival, le Burkina Faso. Cela tombe bien, les Pharaons joueront face aux Étalons lors de la 8e journée le mardi 9 septembre à 18h. Ainsi, la bande de Mohamed Salah peut se qualifier si elle gagne ce match et l’emporte contre l’Éthiopie le vendredi 5 septembre. Dos au mur, le Burkina Faso devra s’imposer pour garder un espoir et tenter un carton plein. Les coéquipiers d’Edmond Tapsoba sont à la lutte avec la Sierra Leone, qui est trois points derrière pour essayer d’obtenir une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes.

Le classement

1) Égypte 16 points (+12)

2) Burkina Faso 11 points (+6)

3) Sierra Leone 8 points (0)

4) Guinée-Bissau 6 points (-2)

5) Éthiopie 5 points (0)

6) Djibouti 1 point (-16)

Groupe B

Grosse bataille dans le groupe B avec trois équipes qui jouent encore la qualification. Si c’est terminé pour le Togo, le Soudan du Sud et la Mauritanie (même si ça reste encore mathématiquement jouable), la première place se disputera entre le Congo, le Sénégal et le Soudan. Ce vendredi 5 septembre, le Sénégal jouera gros contre le Soudan. Le perdant hypothéquera grandement ses chances de qualification. Le mardi 9 septembre, les Sénégalais se déplaceront ensuite au Congo dans un match qui pourrait faire office de finale du groupe. À noter que le choc de la 10e journée entre la RD Congo et le Soudan en octobre peut aussi faire pencher la balance. La lutte s’annonce intense.

Le classement

1) RD Congo 13 points (+5)

2) Sénégal 12 points (+7)

3) Soudan 12 points (+6)

4) Togo 4 points (-3)

5) Soudan du Sud 3 points (-8)

6) Mauritanie 2 points (-7)

Groupe C

L’Afrique du Sud qui a échoué en 2014, 2018 et 2022 pourrait faire son grand retour en Coupe du monde après 16 ans d’attentes. Disposant de 5 points d’avance sur le Rwanda et le Bénin, 6 unités sur le Nigéria et 7 sur le Lesotho, les Sud-Africains ont leur destin en main. Pour cela, il faudra bien manœuvrer le Lesotho ce vendredi avant un choc contre le Nigéria mardi qui pourra être décisif ou alors rebattre les cartes.

Le classement

1) Afrique du Sud 13 points (+5)

2) Rwanda 8 points (0)

3) Bénin 8 points (-1)

4) Nigéria 7 points (+1)

5) Lesotho 6 points (-1)

6) Zimbabwe 4 points (-4)

Groupe D

Sacré duel dans le groupe D entre le Cap-Vert et le Cameroun qui compte respectivement 13 et 12 points. Plus loin, l’Angola (7 points) et la Libye (8 points) s’affrontent ce jeudi 4 septembre dans un match qui éliminera l’une des deux équipes ou tout simplement les deux formations de la course à la qualification. Pour ce qui est des deux leaders du groupe, le Cap-Vert recevra le Cameroun le mardi 9 septembre avec la volonté de conserver la tête du groupe. Les Requins Bleus visent une première qualification historique alors que les Lions Indomptables veulent revenir dans la compétition comme en 2022.

Le classement

1) Cap-Vert 13 points (+2)

2) Cameroun 12 points (+8)

3) Libye 8 points (-1)

4) Angola 7 points (0)

5) Maurice 5 points (-4)

6) Eswatini 2 points (-4)

Groupe E

Faussé par le retrait de l’Érythrée avant la phase de qualification, ce groupe l’est également après une suspension du Congo pour ingérence politique. Dès lors, les matches du Congo à part les défaites contre la Zambie (4-2) et le Maroc (6-0) sont devenus des revers 3-0 sur tapis vert. Sur les trois dernières journées, le Maroc, la Tanzanie et le Niger vont donc s’imposer 3-0 au moment où ils sont censés affronter le Congo. Le Maroc est donc quasiment qualifié et doit au moins obtenir un point ce vendredi lors de la réception du Niger. Le cas échéant, les Lions de l’Atlas devront attendre une contre-performance de la Tanzanie contre ce même Niger lors de la 8e journée.

Le classement

1) Maroc 15 points (+12)

2) Tanzanie 9 points (+1)

3) Zambie 6 points (+2)

4) Niger 6 points (+2) -1 match

5) Congo 0 point (-17)

Groupe F

Un duel intéressant s’annonce dans le groupe F entre la Côte d’Ivoire et le Gabon qui se tenaient en un point d’écart avant la 7e journée. Le Gabon a gagné 4-0 contre les Seychelles en attendant le match des Ivoiriens. Plus loin, le Burundi dispose d’un mince espoir et il passe par une victoire ce vendredi 5 septembre en Côte d’Ivoire. Les Éléphants se déplaceront le mardi 9 septembre au Gabon pour ce qui s’apparente à une finale. À noter que le deuxième de ce groupe aura de fortes chances de finir dans les quatre meilleurs deuxièmes.

Le classement

1) Gabon 18 points (+10) +1 match

2) Côte d’Ivoire 16 points (+14)

3) Burundi 10 points (+6)

4) Kenya 6 points (+3)

5) Gambie 4 points (-1)

6) Seychelles 0 point (-32) +1 match

Groupe G

Absente des Coupes du monde 2018 puis 2022, l’Algérie est proche de faire son retour. Elle dispose de trois points de plus que le Mozambique, qu’elle a battu deux fois et de six unités de plus que le Botswana et la Guinée. Les Fennecs qui reçoivent le Botswana (jeudi 4 septembre) puis se déplacent en Guinée (lundi 8 septembre) peuvent se rapprocher de la concurrence en cas de carton plein. Surtout que ses rivaux s’affrontent avec Ouganda-Mozambique le vendredi 5 septembre et Mozambique-Botswana le lundi 8 septembre.

Le classement

1) Algérie 15 points (+10)

2) Mozambique 12 points (-1)

3) Botswana 9 points (+1)

4) Ouganda 9 points (-1)

5) Guinée 7 points (-1)

6) Somalie 1 point (-8)

Groupe H

Dans le groupe H, la Tunisie a l’avantage avec 4 points d’avance sur la Nambie et 6 unités de plus que le Libéria. Défiant ces derniers ce jeudi 4 septembre, les Aigles de Carthage joueront ensuite un autre match difficile en Guinée Équatoriale le lundi 8 septembre. De quoi se rapprocher de la qualification ou voir la concurrence réduire l’écart.

Le classement

1) Tunisie 16 points (+9)

2) Namibie 12 points (+6)

3) Liberia 10 points (+3)

4) Guinée Équatoriale 7 points (-4)

5) Malawi 6 points (-2)

6) Sao Tomé-et-Principe 0 point (-12)

Groupe I

Très relevé, le groupe I voit quatre équipes être en course pour la qualification. Avantage au Ghana qui dispose de trois points d’avance sur les Comores tandis que Madagascar (5 points de retard) et le Mali (6 unités de moins) n’ont plus le droit à l’erreur. Cela tombe bien les deux prochaines journées vont nous permettre d’y voir plus clair. Ce jeudi 4 septembre, le Mali reçoit les Comores et devra absolument gagner pour rester en course. Puis le lundi 8 septembre, le Ghana recevra le Mali pour peut-être le grand tournant de ce groupe. Enfin en octobre, lors de la 9e journée, il y aura un Comores-Madagascar important puis deux chocs lors de la 10e journée avec Ghana-Comores et Mali-Madagascar.

Le classement

1) Ghana 15 points (+10)

2) Comores 12 points (+2)

3) Madagascar 10 points (+3)

4) Mali 9 points (+4)

5) Centrafrique 5 points (-5)

6) Tchad 0 point (-14)

Les meilleurs deuxièmes

Pour ce qui est des places qualificatives pour les barrages de la zone Afrique, pour le moment les heureux élus sont la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et la Namibie mais cela risque d’évoluer au cours des quatre dernières journées.

Le classement des meilleurs deuxièmes