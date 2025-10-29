Menu Rechercher
Amine réagit à la polémique autour du stream avec Lamine Yamal

Par Allan Brevi
Selon El Chiringuito, le FC Barcelone aurait demandé à Lamine Yamal d’annuler sa participation à un événement promotionnel organisé par une marque dont il est ambassadeur. Le club catalan souhaite en effet réduire l’exposition médiatique de sa jeune pépite, jugée excessive après un Clasico tendu et les récentes polémiques autour du joueur. D’après le média espagnol, le Barça aurait également refusé la diffusion d’une interview enregistrée avec le streameur français « Amine m’a tué », prévue pour ce mardi soir.

Aminematue TV 😞🌧
Faudra revoir ses sources, à bon entendeur !
Aminematue TV 😞🌧
Il n'a jamais été question d'un stream avec Lamine Yamal 😭
Mais cette information a rapidement été démentie par le principal intéressé. Sur ses réseaux sociaux, Amine a réagi en affirmant qu’El Chiringuito « était complètement à côté de la plaque », assurant qu’il n’a jamais été question d’un stream ou d’une interview avec Lamine Yamal. Une mise au point qui vient contredire la version avancée par le média espagnol, alors que le FC Barcelone poursuit sa volonté de protéger et d’encadrer plus étroitement son prodige de 18 ans. Voilà qui est plus clair.

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

