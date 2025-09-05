Ukraine - France : les compositions officielles

C’est la rentrée ! Les Bleus défient l’Ukraine pour entamer leur campagne d’éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur demi-finale de Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps voudront s’imposer pour engranger de la confiance et prendre de l’avance dans ce groupe D, également composé de l’Islande et l’Azerbaïdjan.

Pour ce faire, le technicien français a aligné un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe épaulé par Désiré Doué, Michael Olise et Bradley Barcola. Avec l’absence de Saliba, la charnière est composée d’Upamecano et Konaté avec Digne et Koundé sur les côtés. Quant à l’Ukraine, le Parisien, Zabarnyi est titulaire en défense.

Les compositions officielles :

Ukraine : Trubin - Konoplya, Matviienko, Zabarnyi, Zinchenko - Zubkov, Yarmolyuk, Sudakov, Hutsulyak, Kalyuzhnyi - Dovbyk.

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, Digne - Tchouaméni, Koné - Doué, Olise, Barcola - Mbappé.