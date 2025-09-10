Menu Rechercher
Pédopornographie : un ancien arbitre de Premier League sous le coup de la justice

Logo de la Premier League. @Maxppp

Filmé en train de prendre de la cocaïne durant l’Euro 2024, l’arbitre David Coote avait fait polémique. Il avait également insulté Jürgen Klopp alors coach de Liverpool comme "con allemand". Suspendu par l’UEFA, David Coote fait face à des accusations encore plus graves.

En effet, comme le révèle The Sun, David Coote est accusé d’avoir réalisé une vidéo indécente de catégorie A avec un enfant. Les accusations de catégorie A au Royaume-Uni concernent les photos et les vidéos impliquant une activité sexuelle. David Coote est attendu ce jeudi au tribunal d’instance de Nottingham pour une première audience.

