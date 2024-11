Une nouvelle vidéo compromettante sort sur l’arbitre David Coote

L’arbitre David Coote ne devrait plus officier en Premier League, ni dans les compétitions de l’UEFA pendant un bon bout de temps. Au cœur du scandale après la publication d’une vidéo où il insulte gravement Liverpool et Jürgen Klopp, l’arbitre britannique n’est pas sorti d’affaire.

Suspendu par la Premier League le temps de faire la lumière sur ce dossier, Coote vient de voir le Sun publier une nouvelle vidéo sur lui. Et elle est encore accablante. On l’y voit en train de rouler des dollars pour sniffer une poudre blanche qui ressemble à de la cocaïne dans ce qui semble être la chambre d’hôtel réservée par l’UEFA. Cette vidéo daterait du lendemain du quart de finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Allemagne, match où Coote a officié à la vidéo assistance.