Un arbitre insulte gravement Jürgen Klopp en vidéo

Si Jürgen Klopp a laissé un bon souvenir à Liverpool, ce n’est peut-être pas le cas partout dans le reste du pays. Effectivement, sur les réseaux sociaux, une vidéo le concernant fait le buzz. On y voit l’arbitre David Coote insulter le coach allemand ainsi que le club de Liverpool.

« Liverpool, c’était de la merde. Klopp est un con. Je n’ai aucun intérêt à parler à quelqu’un de pXtain d’arrogant. Je fais du mieux possible pour ne pas parler avec lui. James (Milner, NDLR) est réglo, je m’entends avec lui. Mais mon Dieu, ce con d’Allemand… », explique-t-il dans une vidéo qui date vraisemblablement de quelques années. La Premier League a ouvert une enquête selon le Daily Mail. Et selon les dernières informations de Sky Sports, David Coote a bien été suspendu avec effet immédiat dans l’attente d’une enquête complète. A noter que le dernier match qu’il a arbitré n’est autre que le 2-0 entre Liverpool et Aston Villa ce week-end.