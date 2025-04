Premier League : Liverpool remporte le derby et fait un pas de plus vers le titre, Manchester City se relance

Après la victoire d’Arsenal hier contre Fulham, Liverpool se devait de répondre à son rival le plus proche. Classement ou pas, c’est surtout un derby contre Everton à Anfield qui obligeait les Scousers à un résultat dans cette 30e journée de Premier League, malgré les absences d’Alisson et d’Alexander-Arnold. Arne Slot a bien failli perdre Mac Allister dès la 10e minute, victime d’un tacle assassin de Tarkowski qui n’a valu qu’un jaune. Les Reds avaient pris le contrôle du cuir mais c’est bien son voisin qui se procurait les meilleures situations. Beto se voyait même refuser un but pour un hors-jeu au centimètre (20e), avant de frapper sur le poteau après une grossière erreur de Van Dijk (33e).

Le leader de Premier League manquait de créativité et de rythme depuis le début de la rencontre. Hormis ce tir puissant en angle fermé (28e), Salah, en passe de prolonger selon nos informations, vivait une nouvelle soirée quelconque. Ce n’est pas sur le fantôme de l’Égyptien qu’il fallait compter mais plutôt sur Jota, auteur d’un magnifique numéro de soliste dans la surface pour enfin délivrer Anfield (1-0, 57e). La suite et la fin de cette rencontre furent un long combat entre deux formations qui avaient un peu oublié leur football. Les Reds s’en moquent probablement car ce succès 1-0 leur permet de reprendre 12 points en tête du championnat sur des Gunners presque condamnés à cette place de dauphin.

Premier succès en championnat pour City depuis le 26 février

Dans la course au podium et surtout aux quatre premières places qualificatives pour la Ligue des Champions la saison prochaine, Manchester City s’est relancé. Pep Guardiola pouvait s’inquiéter de l’absence d’Erling Haaland, blessé pour plusieurs semaines, mais il s’est trouvé des buteurs de substitution lors de la réception de Leicester. Dès la 2e minute, Grealish profitait d’un bon travail collectif pour être à la conclusion. Marmoush récompensait ensuite la domination des siens en doublant la mise grâce à la mésentente entre Hermansen et Faes (2-0, 29e). Les Cityzens se sont arrêtés là malgré plusieurs occasions nettes face à un relégable. Comme quoi le manque de réalisme d’Haaland risque de se faire sentir dans ce sprint final. Il est d’abord temps de fêter cette première victoire en championnat depuis le 26 février.

Les Skyblues ont bien fait de l’emporter car en parallèle, Newcastle a battu Brentford 1-0. Le récent vainqueur de la League Cup ne lâche pas l’affaire au classement et passe lui aussi devant Chelsea en allant chercher cette 5e place. Aston Villa n’est pas si loin, 4 unités derrière après sa bonne opération de la soirée. Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions est allé gagner sur le terrain de Brighton 3-0 grâce à Rashford, Asensio, lequel donne rendez-vous au club qui le prête, et Malen. Les deux dernières rencontres de ce mercredi intéressaient la 2e partie de tableau. Ipswish a d’ailleurs surpris Bournemouth sur sa pelouse (2-1) mais a encore neuf points à rattraper sur le premier non relégable. Lanterne rouge et presque condamné, Southampton poursuit son long chemin de croix en concédant le nul dans les derniers instants à domicile contre Crystal Palace (1-1).

Le classement complet de la Premier League.

Les résultats des matchs du soir :

Bournemouth 1 - 2 Ipswich : Evanilson (67e) ; Broadhead (34e), Delap (60e)

Brighton 0 - 3 Aston Villa : Rashford (51e), Asensio (78e), Malen (90e+10)

Manchester City 2 - 0 Leicester : Grealish (2e), Marmoush (29e)

Newcastle 2 - 1 Brentford : Isak (45e+2), Tonali (74e) ; Mbeumo (sp 66e)

Southampton 1 - 1 Crystal Palace : Onuachu (20e) ; Matheus França (90e+2)

Liverpool 1 - 0 Everton : Jota (57e)