PSG - Arsenal : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la finale des demi-finales de la Ligue des Champions avec un choc au sommet. Après sa victoire 1-0 en Angleterre, le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal pour rejoindre l’Inter Milan en finale. À domicile, les Parisiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Joao Neves et Fabian Ruiz se retrouvent dans l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia accompagnent Désiré Doué en attaque.

De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Jurriën Timber, William Saliba, Jakub Kiwior et Myles Lewis-Skelly. L’entrejeu est assuré par Thomas Partey et Declan Rice avec Martin Odegaard un cran plus haut. Devant, Mikel Merino, prend la pointe de l’attaque avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli à ses côtés.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Barcola, Doué, Kvaratskhelia

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Rice, Partey - Saka, Ødegaard, Martinelli - Merino