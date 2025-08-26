Menu Rechercher
Crystal Palace va s’offrir un joueur de Villarreal pour 30 M€

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pino @Maxppp

Cet été, Crystal Palace a mis les moyens pour se renforcer. Néanmoins, avec le départ récent d’Eberechi Eze à Arsenal, les pensionnaires de Selhurst Park sont à la recherche d’un autre attaquant pour pallier cette grande perte. Selon les informations récentes du média AS en Espagne, le club londonien a jeté son dévolu sur Yérémy Pino.

Auteur de 4 buts et 10 passes décisives en 35 matches, l’ailier de 22 ans dispose d’une clause libératoire estimée à 80 millions d’euros. Néanmoins, Marca annonce qu’un accord a été trouvé autour d’un montant estimé à 30 millions d’euros. Un départ de Pino est donc plus que probable dans les prochains jours.

