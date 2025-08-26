Le geste fort d’Edon Zhegrova pour son avenir

Revenu dans le groupe lillois ces derniers jours et présent sur le banc contre l’AS Monaco lors de la victoire 1-0 de Lille, Edon Zhegrova (26 ans) n’a pas encore quitté le club nordiste. Arrivant à un an de la fin de son contrat et dans le viseur de la Juventus et de l’Olympique de Marseille, le Kosovar peut néanmoins encore partir.

Et il vient de réaliser quelque chose qui pourrait faciliter son départ. En effet, le Kosovar a également pris la binationalité albanaise comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Cela lui permet de ne plus avoir le statut d’extra-communautaire.