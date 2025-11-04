Presnel Kimpembe dévoile son 11 de rêve du PSG version Titis

Ce soir face au Bayern Munich, le PSG version Luis Enrique devrait encore faire la part belle aux jeunes du centre de formation du PSG avec notamment Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu en probables titulaires sans oublier Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou sur le banc de touche. Ce qui nous a donné l’idée de demander à une légende formée au PSG, un certain Presnel Kimpembe de nous délivrer son onze de légendes… version Titis parisiens ! Interrogé par Foot Mercato pour conclure notre entretien sur une note plus légère, le défenseur formé au PSG a choisi de composer une équipe 100% made in Paris, en privilégiant sa génération et les talents sortis du centre de formation. Une manière pour lui de rendre hommage à ceux avec qui il a grandi avant d’éclore au plus haut niveau.

« À chaque poste ? Ça, c’est très dur. Soit je fais une équipe de centre de formation, soit je fais une équipe vraiment légende. Allez, on va faire une équipe centre de formation comme ça, on ne va pas fâcher tout le monde. Dans les buts, je mets Mike Maignan, à droite, je mettrais Youssouf Sabaly, dans l’axe, je mettrais Mamadou Sakho et moi. À gauche, Ferland Mendy. Je parle un peu plus de ma génération parce qu’il y a du monde qui est passé. Au milieu de terrain, je mettrais Adrien Rabiot, Hervin Ongenda et Christopher Nkunku. À gauche, Kingsley Coman, à droite, je mettrais Jean-Kévin Augustin et devant, je mettrais Moussa Dembélé ». Une déclaration pleine de nostalgie et d’attachement au club parisien, à retrouver dans notre entretien exclusif.