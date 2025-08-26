Liga
PSG : la Real Sociedad fait irruption pour Carlos Soler
Revenu de son prêt à West Ham, Carlos Soler sait qu’il n’a plus d’avenir au Paris Saint-Germain. Lié au club de la capitale jusqu’en 2027, le milieu offensif espagnol ne manque pas de courtisans (Villarreal, Ajax Amsterdam).
Cependant, Marca et le journaliste Matteo Moretto annoncent que la Real Sociedad a fait irruption dans le dossier. Le joueur serait partant pour rejoindre le club basque qui souhaite un prêt. Paris et la Real Sociedad sont en pleines négociations.
