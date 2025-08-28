Ligue des Champions : la réaction du PSG après le tirage relevé

Ce jeudi, la Ligue des Champions faisait son grand retour. Du moins pour la nouvelle formule avec cette phase finale. Après un exercice 2024-2025 historique, le PSG était donc de retour pour la plus belle des Coupes d’Europe. Le club francilien, tenant du titre, attendait donc de savoir ses futurs adversaires lors de cette phase de C1 nouvelle formule. Cette année encore, Paris était logiquement dans le chapeau 1.

De quoi promettre de belles affiches avec la possibilité de tomber sur le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, l’Inter Milan, Chelsea et Dortmund dans le chapeau 1. Et on pouvait avoir, comme la saison dernière, un tirage assez relevé pour les Parisiens. Et ça n’a pas loupé encore une fois. Le PSG a encore hérité d’un tirage très complexe avec les réceptions du Bayern Munich, de l’Atalanta, de Tottenham et de Newcastle. La formation de Luis Enrique fera des déplacements face au FC Barcelone, au Bayer Leverkusen, au Sporting Portugal et à Bilbao.

Nasser Al-Khelaïfi est content

Un très beau programme qui n’a pas manqué de faire réagir les dirigeants parisiens. «C’est la meilleure compétition du monde. Les meilleurs clubs jouent cette compétition. C’est toujours difficile, dur. On va penser match par match jusqu’à la fin. On n’a pas parlé avec Luis Enrique encore mais c’est bien le match contre le Barça, tout le monde l’attend même à Canal+. Ce sont deux grands clubs, on a du respect pour le Barça. Nous aussi on est un grand club», a lancé Nasser Al-Khelaïfi dans un premier temps avant d’évoquer la motivation de son équipe cette saison.

«L’année dernière, on a gagné oui. Mais on l’a déjà dit, la confiance sans travail, ce n’est rien. On doit tous travailler ensemble. C’est le plus important. On a gagné la dernière édition, mais on l’a déjà oubliée. On pense à cette année maintenant», a poursuivi le président parisien. Le message est passé. Le PSG sera attendu et logiquement encore plus cette année. Mais les Parisiens semblent prêts à relever ce nouveau challenge qui ne sera encore une fois pas simple avec de belles affiches.