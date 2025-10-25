Lens - OM : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille veut reprendre sa première place. Leader avant cette neuvième journée de Ligue 1 McDonald’s, l’OM a été provisoirement dépassé au classement par le PSG, vainqueur de Brest plus tôt dans la journée (0-3). Mais les Phocéens, qui restent sur cinq victoires consécutives en championnat mais un revers cette semaine en Ligue des Champions face au Sporting (2-1), ne vont pas avoir la tâche facile ce samedi soir sur la pelouse de Lens, un déplacement toujours compliqué. Les Sang et Or sont également sur une belle dynamique puisqu’ils n’ont perdu aucun match lors des quatre dernières journées (3 victoires, 1 nul). Le match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05.

Pour ce match, Pierre Sage, privé de Bermont et Sylla, tous deux blessés, aligne un 3-4-3 avec Risser dans les buts et une défense à trois Gradit, Baidoo, Sarr. Aguilar et Udol animeront les couloirs tandis que Thomasson et Sangaré forment le double-pivot devant la défense. Enfin, Thauvin, ancien joueur de l’OM, et Odsonne Édouard accompagne Saïd, de retour en tant que titulaire, seul en pointe. En face, Roberto De Zerbi ne peut pas compter sur Gouiri, Kondogbia, Medina et Traorè, tous blessés, et aligne un 3-4-3 également avec Rulli dans les cages et Pavard, Aguerd et Murillo pour l’arrière-garde. Weah et Emerson sont les pistons du soir tandis qu’O’Riley est aux côtés de Vermeeren au milieu. Enfin, Greenwood et Paixao évoluent en soutien de Vaz. Aubameyang débute donc sur le banc.

Les compositions d’équipes :

RC Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saïd, Édouard

OM : Rulli - Pavard, Aguerd, Murillo - Weah, O’Riley, Vermeeren, Emerson - Greenwood, Vaz, Paixao