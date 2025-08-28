C4 : quel tirage au sort pour Strasbourg ?
Vainqueur de Brondby (3-2 après le 0-0 de l’aller), le Racing Club de Strasbourg s’est qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conference. Le club alsacien tentera donc de devenir la première équipe française à gagner la compétition et faire mieux que ses prédécesseurs Nice (1/4 de finale), Lille (1/4 de finale) et Lens (barrages).
Strasbourg aura six matches de poules à jouer et affrontera au moins une équipe de chaque chapeau. Ainsi, le pire tirage pourrait être composé de la Fiorentina, de Crystal Palace, Mayence, l’AEK Athènes, Samsunspor et le BK Häcken tandis que le Slovan Bratislava, les Shamrock Rovers, Celje, Drita, Breidablik et Hamrun Spartans présenteraient un programme plus abordable.
Les 36 qualifiés
Chapeau 1 : Fiorentina (Italie), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Slovan Bratislava (Slovaquie), Rapid Vienne (Autriche) et Legia Varsovie (Pologne)
Chapeau 2 : Sparta Prague (Tchéquie), Dynamo Kiev (Ukraine), Crystal Palace (Angleterre), Lech Poznan (Pologne), Rayo Vallecano (Espagne) et Shamrock Rovers (Irlande)
Chapeau 3 : Omonia Nicosie (Chypre), Mayence (Allemagne), Racing Club de Strasbourg (France), Jagiellonia Bialystok (Pologne), Celje (Slovénie) et Rijeka (Croatie)
Chapeau 4 : Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine), Lincoln Red Imps (Gibraltar), KuPS (Finlande), AEK Athènes (Grèce), Aberdeen (Écosse) et Drita (Kosovo)
Chapeau 5 : Breidablik (Islande), Sigma Olomouc (Tchéquie), Samsunspor (Turquie), Rakow Czestochowa (Pologne), AEK Larnaca (Chypre) et Shkendija (Macédoine du Nord)
Chapeau 6 : BK Häcken (Suède), Lausanne-Sport (Suisse), Universitea Craiova (Roumanie), Hamrun Spartans (Malte), Noah FC (Arménie) et Shelbourne (Irlande)
