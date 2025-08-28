Menu Rechercher
PSG : la réponse cinglante de Nasser al-Khelaïfi sur Lamine Yamal

Par Aurélien Macedo
Lamine Yamal célèbre un but face à Séoul en amical @Maxppp

Président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi était présent du côté de Monaco ce jeudi pour le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions. En zone mixte, le dirigeant francilien a été questionné sur Lamine Yamal et s’est fendu d’une réponse cinglante : «j’aime bien Dembélé.»

Il a ensuite tenu à défendre son poulain Ousmane Dembélé : «oui, c’est sûr, c’est un joueur extraordinaire qui travaille vraiment pour l’équipe. C’est aussi une personne incroyable. Et puis, je pense que vous le savez tous, vous. Alors j’espère que tout le monde donnera son opinion honnête sur ce sujet.»

