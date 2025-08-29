Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé affiche ses ambitions pour la LdC

Déjà auteur d’une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain : vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe, de la Ligue 1, de la Coupe de France, et enfin du Trophée des Champions, Dembélé ne souhaite pas s’arrêter d’aussitôt. Sur le plan individuel, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière, ce qui fait de lui le grand favori au Ballon d’Or 2025. Il a inscrit 35 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, en comptant aussi la CDM des Clubs. Dans un entretien accordé au Monde, il a, une nouvelle fois, affiché ses ambitions.

« On a encore beaucoup de motivation. On a un groupe jeune, qui a encore faim de victoires. Ce que l’on a vécu la saison dernière, on veut le revivre tous les ans. On veut devenir des champions. Or les champions remportent des grands trophées comme la Ligue des champions deux ou trois fois dans leur carrière. Les succès de la saison écoulée font partie de l’histoire, mais il faut les oublier si l’on veut revivre une saison extraordinaire. », a-t-il déclaré. Des mots qui devraient faire plaisir aux supporters parisiens.

