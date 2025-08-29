Rennes : le fantomatique Sishuba sur le départ

2 minutes face à Montpellier le 2 mars 2025. C’est en tout et pour tout le temps de jeu de Ayanda Sishuba (20 ans) avec le Stade Rennais depuis son arrivée en Bretagne l’été dernier. Le jeune attaquant belge, qui était arrivé à la surprise générale dans les dernières heures du mercato estival 2024, est sur le départ malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2029.

La suite après cette publicité

Du moins, Rennes cherche à s’en débarrasser d’ici lundi 20h. Il fait partie des joueurs dont les Rouge et Noir ne veulent absolument plus. Mais les courtisans se font rares pour l’ancien Lensois, qui dispose tout de même de deux trois pistes, dont l’une mène du côté de Montpellier. A suivre.