Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Ligue 1

Rennes : le fantomatique Sishuba sur le départ

Par Sebastien Denis
1 min.
Ayanda Sishuba, le milieu de terrain du RC Lens @Maxppp

2 minutes face à Montpellier le 2 mars 2025. C’est en tout et pour tout le temps de jeu de Ayanda Sishuba (20 ans) avec le Stade Rennais depuis son arrivée en Bretagne l’été dernier. Le jeune attaquant belge, qui était arrivé à la surprise générale dans les dernières heures du mercato estival 2024, est sur le départ malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2029.

La suite après cette publicité

Du moins, Rennes cherche à s’en débarrasser d’ici lundi 20h. Il fait partie des joueurs dont les Rouge et Noir ne veulent absolument plus. Mais les courtisans se font rares pour l’ancien Lensois, qui dispose tout de même de deux trois pistes, dont l’une mène du côté de Montpellier. A suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue 2
Montpellier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue 2 Ligue 2 BKT
Montpellier Logo Montpellier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier