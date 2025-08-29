Algérie : la déclaration inquiétante de Petkovic sur Ismaël Bennacer

Après un prêt du côté de l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer était de retour cet été à Milan. L’occasion pour l’international algérien de trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. Et si l’OM n’avait pas abandonné de le récupérer définitivement, plusieurs autres clubs, notamment en Arabie saoudite, avaient sondé le joueur. Mais à quelques jours de la fin du mercato, Bennacer est toujours sous contrat avec l’AC Milan.

Ce jeudi, le sélectionneur de l’Algérie Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste pour les qualifications au Mondial. Il n’a pas convoqué le milieu de terrain de 27 ans expliquant qu’il avait de nouveaux pépins physiques. «Bennacer est en difficulté physique avec 0 préparation, il s’est préparé avec le Milan B et a eu des problèmes physiques juste derrière. J’espère qu’il va revenir à son niveau car Ismael est très important pour notre sélection.»