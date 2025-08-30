N2 : Bordeaux s’offre sa première victoire de la saison

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux affrontaient les Voltigeurs de Chateaubriand pour le compte de la 3e journée du groupe A de National 2. Incapables de l’emporter lors de leurs deux premiers matches, les hommes de Bruno Irles ont réglé la mire ce samedi. Dominateurs en première période, les Bordelais ont été surpris par la frappe phénoménale d’Alexandre Leroyer (1-0, 35e).

Au retour des vestiaires, Bordeaux a renversé la vapeur. Royce Openda a inscrit le premier but de la saison du FCGB à la 55e minute pour égaliser (1-1). Ensuite, Matthieu Villette (65e) et Luderic Etonde (1-3, 69e) ont permis à Bordeaux de sécuriser son premier succès de la saison.