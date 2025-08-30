Rennes annule finalement le transfert de Conrad Harder !

C’est un incroyable rebondissement dans le mercato rennais, un de plus. Désireux de renforcer un secteur offensif jugé trop faible, le club breton avait décidé de recruter un nouveau buteur. Avec la vente de Kalimuendo en Premier League, il fallait investir, et les premières rumeurs évoquaient un intérêt prononcé pour l’attaquant danois du Sporting, Conrad Harder. Plus que des rumeurs, la piste menant au joueur de 20 ans était même très avancée.

Ce vendredi, les médias portugais et français s’accordaient pour dire que le deal était bouclé. Conrad Harder était attendu ce samedi pour signer son contrat et avait même fait ses adieux à ses coéquipiers. Pour s’offrir ses services, Rennes avait accepté de débourser 30 millions d’euros, bonus compris. Une somme XXL qui montrait bien l’importance de l’attaquant dans le projet du club. Mais voilà, le mercato peut vite s’enflammer, et tout a basculé dans la nuit.

Rennes n’a pas apprécié le double-jeu des agents !

Alors que tout semblait réglé, le Stade Rennais a décidé d’abandonner la piste, selon les informations de Ouest-France. La raison de cet improbable revirement ? Malgré un accord avec le club breton, les agents du joueur ont continué de discuter avec des clubs anglais et allemands. Une attitude qui n’a pas du tout plu à Rennes, estimant que le joueur pouvait se désister à tout moment et que son entourage utilisait Rennes pour faire monter les enchères ailleurs.

Face à cette situation, les Rennais ont décidé d’abandonner définitivement ce dossier, même si Ouest-France précise qu’avec le mercato, il faut toujours se méfier, et qu’un coup de pression de la part du SRFC n’est pas à exclure. Quoi qu’il en soit, les dirigeants ont activé d’autres pistes, notamment celle de l’attaquant belge de Saint-Étienne, Lucas Stassin, mais aussi celle du buteur suisse de Monaco, Breel Embolo. Autant de signes qui montrent que la piste Conrad Harder semble désormais plus que compromise. Surtout que le Danois se dirige finalement vers le RB Leizpig selon nos informations.