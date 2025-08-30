BL : le Bayern Munich s’impose difficilement contre Augsbourg

À l’occasion de la 2e journée de Bundesliga, le Bayern Munich se déplaçait à Augsburg, au WWK Arena. Privé de Jamal Musiala, le club bavarois alignait son quatuor offensif habituel avec Harry Kane en pointe, soutenu par Serge Gnabry en numéro 10, Michael Olise sur l’aile droite et Luis Díaz, arrivé de Liverpool, à gauche. De son côté, Augsburg devait composer sans Claude-Maurice, blessé à la cheville.

Les Bavarois ont largement dominé la première période et ont converti leur possession à la 28e minute, grâce à un but de Serge Gnabry sur une offrande de Harry Kane. Le buteur de 30 ans est auteur d’un début de saison remarquable avec déjà 3 passes décisives et un but toutes compétitions confondues. Luiz Diaz a doublé la mise juste avant la mi-temps (0-2). Dès l’entame de la seconde période, à la 48e, le Bayern a encore poussé et un inscrit le troisième but grâce à Olise. Ensuite, Jakić et Kömür ont réduit la marque à 2-3. Malgré une deuxième période assez difficile, les Bavarois s’imposent et occupent temporairement la première place de Bundesliga.