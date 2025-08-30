Les coulisses du début de saison d’Ousmane Dembélé, le banquier italien derrière le gros mercato d’Arsenal

Les nouveaux défis de Dembélé

Ousmane Dembélé sort d’une saison 2024-2025 exceptionnelle et est l’un des candidats sérieux au Ballon d’Or. Repositionné dans l’axe par Luis Enrique, il bénéficie d’un encadrement personnalisé et de sa paternité, qui lui ont apporté maturité et stabilité. Patron technique du PSG, il jouit d’une totale confiance de son entraîneur. Les ajustements tactiques à venir de Luis Enrique restent marginaux. Le technicien espagnol encourage davantage les permutations, comme l’a montré Dembélé revenant sur l’aile droite. Le but de tout ça : être encore plus imprévisible cette saison. Sa légèreté légendaire cache une maturité renforcée par les responsabilités au club.

Andrea Berta, l’homme derrière le mercato d’Arsenal

À Londres, Andrea Berta s’est imposé à Arsenal grâce à un mercato spectaculaire, dépensant plus de 300M€ pour recruter des joueurs comme Eberechi Eze, Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi et Noni Madueke. Ancien banquier italien, Berta a gravi les échelons du football à l’Atlético de Madrid, contribuant à deux titres de Liga, une Ligue Europa et à des transferts clés comme Rodri, Griezmann et Oblak. À Londres, il impose une gestion stratégique et réfléchie des transferts, et transforme Arsenal en candidat sérieux pour le titre de Premier League, tout en restant discret et efficace en coulisses.

Tensions autour de Fermín López au Barça

Tension maximale au Barça. Sport met en avant le dossier Fermín López sur sa Une. L’Espagnol reste au centre des spéculations à moins de 72 heures de la clôture du marché, partagé entre rester au Barça ou rejoindre Chelsea. Hansi Flick souhaite une décision rapide afin de préparer le match contre le Rayo Vallecano et éviter l’incertitude dans l’équipe. Le joueur continue de s’entraîner normalement avec le Barça, malgré la pression et les doutes qui l’entourent. Chelsea, après avoir perdu Xavi Simons, peut désormais concentrer son offre sur Fermín, potentiellement supérieure à 65 millions d’euros. La décision finale du joueur influencera à la fois l’économie et la composition sportive du Barça pour cette saison.