OL : Georges Mikautadze a quitté ses coéquipiers en larmes

Voilà un dénouement bien triste pour Georges Mikautadze. Récupéré par l’OL l’été dernier en provenance de Metz après avoir été libéré du centre de formation des Gones à ses 15 ans, l’attaquant géorgien n’aura connu que des rendez-vous manqués avec le club de sa ville. Jugé intransférable au début du mercato, le buteur de 24 ans a finalement connu un terrible revirement de situation.

Poussé vers la sortie après l’incapacité des dirigeants rhodaniens à trouver des offres pour Malick Fofana, l’ancien de Metz a fait l’objet d’une offre d’environ 35 millions de Villarreal il y a quelques heures. Ce samedi, le deal est déjà bouclé et Mikautadze va rejoindre l’Espagne dans la journée pour sa visite médicale et signer son contrat, selon nos informations. Avant de s’envoler, le numéro 69 des Gones a fait ses adieux à ses coéquipiers en larmes. Une fin d’aventure dramatique…