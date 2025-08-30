L’OM fonce sur Lustharel Geertruida

L’OM connaît décidément un été agité. Après être parti sur des bases très solides en réalisant plusieurs opérations de qualité pour se renforcer, Marseille a cherché rapidement à se débarrasser de nombreux indésirables. Ce samedi, Azzedine Ounahi est parti du côté de Gérone et Derek Cornelius est pisté par le Cremonese et les Rangers. Après avoir vendu Jonathan Rowe à Bologne, Marseille doit également gérer l’épineux cas Adrien Rabiot en parallèle des derniers dossiers du mercato.

La suite après cette publicité

Et depuis quelques semaines, le chantier prioritaire des Phocéens est la défense. Ciblant Joel Ordonez depuis longtemps, l’OM, ainsi que le défenseur équatorien, se heurtent aux changements d’humeur du Club Bruges, qui joue un double jeu pour ne pas perdre sa pépite. En parallèle, les pensionnaires du Vélodrome travaillent sur le dossier Nayef Aguerd. Très convoité, le défenseur marocain est néanmoins très emballé à l’idée de rallier la Canebière dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Marseille veut recruter Lustharel Geertruida

À deux jours de la fin du mercato, le temps presse. Ayant besoin de deux défenseurs centraux, le board olympien n’a plus de temps à perdre et a lancé d’autres dossiers pour trouver les joueurs parfaits avant 20h ce lundi. En ce sens, Marseille a accéléré sur la piste menant à Lustharel Geertruida. Pisté par le PSG l’été dernier, le défenseur polyvalent a finalement rejoint le RB Leipzig. Finalement, l’aventure en terres allemandes n’aura pas été une franche réussite pour le joueur de 25 ans.

Capable d’évoluer à droite et en charnière centrale, l’ancien de Feyenoord pourrait apporter une polyvalence très intéressante dans l’arrière-garde phocéenne. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Leipzig, l’international batave (17 sélections) est enclin à un départ dans les Bouches-du-Rhône et son prix est estimé à 20 millions d’euros. Les négociations sont actuellement en cours.