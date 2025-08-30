Menu Rechercher
Commenter 13
Info FM Serie A

OM : Cremonese tente de chiper Derek Cornelius aux Rangers

Par Valentin Feuillette
1 min.
Derek Cornelius sous le maillot de l'OM @Maxppp

À quelques heures de la fermeture du mercato, une seule chose semble certaine pour Derek Cornelius. Il s’apprête à quitter l’OM, qu’il a rejoint l’an dernier seulement, en provenance de Malmö pour 4 M€. Le Canadien a même l’embarras du choix. Proche des Rangers, il vient de voir un autre club débarquer sur son dossier.

La suite après cette publicité

D’après nos informations, le défenseur central de 27 ans est dans le viseur de Cremonese. Le promu italien est entré en contact avec l’OM et tente de rafler la mise par le biais d’un prêt avec option d’achat. Cornelius est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Ligue 1
Cremonese
Marseille
Derek Cornelius

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Cremonese Logo Cremonese
Marseille Logo Marseille
Derek Cornelius Derek Cornelius
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier