OM : Cremonese tente de chiper Derek Cornelius aux Rangers

À quelques heures de la fermeture du mercato, une seule chose semble certaine pour Derek Cornelius. Il s’apprête à quitter l’OM, qu’il a rejoint l’an dernier seulement, en provenance de Malmö pour 4 M€. Le Canadien a même l’embarras du choix. Proche des Rangers, il vient de voir un autre club débarquer sur son dossier.

D’après nos informations, le défenseur central de 27 ans est dans le viseur de Cremonese. Le promu italien est entré en contact avec l’OM et tente de rafler la mise par le biais d’un prêt avec option d’achat. Cornelius est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM.