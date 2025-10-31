Mathieu Valbuena revient sur l’affaire de la sextape

Toujours en activité en D2 grecque avec l’équipe B de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena s’est confié à L’Équipe dans un entretien empreint de sincérité. Mathieu Valbuena est notamment revenu avec émotion sur l’un des épisodes les plus douloureux de sa carrière : l’affaire de la sextape, qui a bouleversé sa vie sportive et personnelle. S’il affirme être aujourd’hui apaisé, l’ancien international tricolore reconnaît que cette période l’a profondément marqué : « bien sûr que ça a été dur, mais pour une seule raison : l’équipe de France. Car pour moi, jouer pour son pays, c’est incroyable. »

Le milieu offensif de 41 ans, regrette surtout la manière dont cet épisode a mis fin à son aventure en Bleu. « J’aurais préféré ne plus être en équipe de France à cause de mes performances. J’ai été victime de cette histoire. C’est ce qui m’a fait le plus mal », confie-t-il, avant d’ajouter : « je suis passé à autre chose, car la vie ne doit pas être faite de haine, mais d’amour. » L’ancien joueur de l’OM et de l’OL a joué 52 matchs avec le maillot de l’équipe de France, avant donc d’être évincé pour des raisons extra-sportives par Didier Deschamps.