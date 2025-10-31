Menu Rechercher
Commenter 12

Mathieu Valbuena revient sur l’affaire de la sextape

Par Allan Brevi
1 min.
Mathieu Valbuena et Karim Benzema en équipe de France @Maxppp

Toujours en activité en D2 grecque avec l’équipe B de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena s’est confié à L’Équipe dans un entretien empreint de sincérité. Mathieu Valbuena est notamment revenu avec émotion sur l’un des épisodes les plus douloureux de sa carrière : l’affaire de la sextape, qui a bouleversé sa vie sportive et personnelle. S’il affirme être aujourd’hui apaisé, l’ancien international tricolore reconnaît que cette période l’a profondément marqué : « bien sûr que ça a été dur, mais pour une seule raison : l’équipe de France. Car pour moi, jouer pour son pays, c’est incroyable. »

La suite après cette publicité

Le milieu offensif de 41 ans, regrette surtout la manière dont cet épisode a mis fin à son aventure en Bleu. « J’aurais préféré ne plus être en équipe de France à cause de mes performances. J’ai été victime de cette histoire. C’est ce qui m’a fait le plus mal », confie-t-il, avant d’ajouter : « je suis passé à autre chose, car la vie ne doit pas être faite de haine, mais d’amour. » L’ancien joueur de l’OM et de l’OL a joué 52 matchs avec le maillot de l’équipe de France, avant donc d’être évincé pour des raisons extra-sportives par Didier Deschamps.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Olympiakos
Mathieu Valbuena

En savoir plus sur

France Flag France
Olympiakos Logo Olympiakos Pirée
Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier