Mathieu Valbuena en veut à Didier Deschamps

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Didier Deschamps en conférence de presse @Maxppp

L’affaire de la sextape a changé le cours de la carrière de Mathieu Valbuena. Après avoir confié qu’il n’avait pas renoué le contact avec Karim Benzema, le milieu de terrain de 41 ans a confié qu’il en voulait à Didier Deschamps d’avoir laissé son compteur de sélections bloqué à 52 capes sous le maillot de l’équipe de France.

«Le contact s’est estompé petit à petit. Je me souviens de cette journée où je suis dans le vestiaire à l’OL. L’affaire était sortie. Deschamps m’appelle et me dit : ‘Je ne vais pas te prendre sur ce rassemblement pour te protéger. On va jouer au Stade de France et je veux te protéger.’ Je réponds : ‘Mais me protéger de quoi? Moi je suis victime.’ Il répond : ‘On va jouer à Paris, l’affaire est sortie, je ne peux pas te mettre dans la gueule du loup…’ J’étais très énervé quand j’ai raccroché. Je n’ai plus été rappelé derrière», a-t-il confié à RMC Sport.

