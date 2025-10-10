Menu Rechercher
EdF : l’incroyable série en cours des Bleus de Deschamps

Par Valentin Feuillette
L’équipe de France poursuit son impressionnante série d’invincibilité en éliminatoires de Coupe du monde et d’Euro. Les Bleus restent invaincus depuis 26 rencontres (21 victoires, 5 nuls), leur dernier revers remontant à juin 2019 en Turquie (0-2).

Depuis le début de cette série, les hommes de Didier Deschamps ont toujours trouvé le chemin des filets, inscrivant un total de 71 buts. Une régularité offensive qui confirme la solidité et la constance de la sélection tricolore sur la scène européenne.

Pub. le - MAJ le
