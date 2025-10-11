Sean Dyche ciblé pour remplacer Ange Postecoglou à Nottingham Forest

Sean Dyche apparaît comme le grand favori pour succéder à Ange Postecoglou à la tête de Nottingham Forest, selon les informations du Telegraph, alors que la position de l’entraîneur australien est de plus en plus fragilisée. Evangelos Marinakis, propriétaire des Reds, envisage l’arrivée d’un nouvel entraîneur si Forest ne parvient pas à redresser la barre après un début de saison catastrophique. Dyche (54 ans) est libre depuis son départ d’Everton en janvier et possède une solide réputation pour maintenir les équipes en Premier League.

Sans victoire en sept matchs depuis son arrivée le 9 septembre, Postecoglou a déjà perdu le soutien d’une partie des supporters. Une nouvelle défaite contre Chelsea (le 18 octobre) pourrait accélérer son départ. Marinakis a également étudié d’autres pistes, comme Marco Silva ou Steve Cooper, mais Dyche semble aujourd’hui le choix le plus plausible pour relancer les pensionnaires du City Ground, 17e de Premier League.