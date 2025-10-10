Khvicha Kvaratskhelia remercie le PSG

Demain soir à 20h45, l’Espagne va affronter la Géorgie lors d’une rencontre comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Enfin, si les conditions météo le permettent bien puisque de fortes pluies sont prévues à Elche, lieu du match. Avant ce choc, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) a pris la parole. Le Parisien, touché au mollet avant la trêve internationale et forfait pour plusieurs matches dont la rencontre face au Barça en Ligue des Champions, s’est remis.

C’est ce qu’il a confié, lui qui a tenu à remercier le PSG. « C’est une excellente chose que nous ayons eu assez de temps pour nous préparer. Le plus important, c’est que chaque joueur se sente bien. Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches. L’équipe fera tout son possible pour réussir, tant que nous avons une chance minime de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous savons l’importance de ces matches. J’espère que nous suivrons les instructions du sélectionneur et que tout se terminera bien pour nous.» Le PSG, qui espère qu’il ne rechutera pas, aussi.