Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

Khvicha Kvaratskhelia remercie le PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia (PSG) @Maxppp
Espagne Géorgie

Demain soir à 20h45, l’Espagne va affronter la Géorgie lors d’une rencontre comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Enfin, si les conditions météo le permettent bien puisque de fortes pluies sont prévues à Elche, lieu du match. Avant ce choc, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) a pris la parole. Le Parisien, touché au mollet avant la trêve internationale et forfait pour plusieurs matches dont la rencontre face au Barça en Ligue des Champions, s’est remis.

La suite après cette publicité

C’est ce qu’il a confié, lui qui a tenu à remercier le PSG. « C’est une excellente chose que nous ayons eu assez de temps pour nous préparer. Le plus important, c’est que chaque joueur se sente bien. Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches. L’équipe fera tout son possible pour réussir, tant que nous avons une chance minime de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous savons l’importance de ces matches. J’espère que nous suivrons les instructions du sélectionneur et que tout se terminera bien pour nous.» Le PSG, qui espère qu’il ne rechutera pas, aussi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Géorgie
PSG
Khvicha Kvaratskhelia

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Géorgie Flag Géorgie
PSG Logo Paris Saint-Germain
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier