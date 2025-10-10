Menu Rechercher
Argentine : coup dur pour Lionel Messi et Franco Mastantuono

Par Samuel Zemour
1 min.
messi @Maxppp
Argentine 0-0 Venezuela

L’Argentine va devoir faire sans eux. Alors que l’équipe d’Argentine affronte dans la nuit de vendredi à samedi (2h00), dans le cadre d’un match amical de préparation au Mondial 2026, Lionel Scaloni devra faire sans son capitaine Lionel Messi, forfait pour cette rencontre, alors que Franco Mastantuono doit complètement quitter la sélection albiceleste et manquera ainsi le deuxième match préparatif contre Porto Rico, mardi.

🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche.
«Le footballeur Franco Mastantuono (18 ans) sera absent pour le reste de la tournée en raison d’une surcharge musculaire à la cuisse gauche. Quant au capitaine Lionel Messi (38 ans), il ne sera pas disponible pour le match de ce soir», indique le communiqué médical. Première de son groupe de qualification, l’Argentine a déjà son ticket pour les États-Unis.

Pub. le - MAJ le
