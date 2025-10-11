Amical : sans Messi, l’Argentine domine le Venezuela

Sans Lionel Messi ni Franco Mastantuono, rentrés dans leur club respectif en raison d’une blessure, mais avec un duo offensif Lautaro Martinez-Julian Alvarez, l’Argentine a dominé le Venezuela 1-0 en match amical cette nuit au Hard Rock Stadium de Miami.

Global 69 Possession 31 92 Passes réussies 83

La densité au milieu de terrain imposée par les présences de Paredes, Fernandez, Paz et Lo Celso ont eu raison des Vinotinto. C’est d’ailleurs le joueur du Betis qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu (31e).