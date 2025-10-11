Matchs Amicaux
Amical : sans Messi, l’Argentine domine le Venezuela
Sans Lionel Messi ni Franco Mastantuono, rentrés dans leur club respectif en raison d’une blessure, mais avec un duo offensif Lautaro Martinez-Julian Alvarez, l’Argentine a dominé le Venezuela 1-0 en match amical cette nuit au Hard Rock Stadium de Miami.
Global
69
Possession
31
92
Passes réussies
83
La densité au milieu de terrain imposée par les présences de Paredes, Fernandez, Paz et Lo Celso ont eu raison des Vinotinto. C’est d’ailleurs le joueur du Betis qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu (31e).
